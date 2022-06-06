  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Murat Karayılan ABD'ye yalvardı
Gündem

Murat Karayılan ABD'ye yalvardı

Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, Türkiye'nin yeni operasyonu öncesi ABD ve NATO'ya yalvardı. Türkiye'ye karşı savaştıklarını söyleyen teröristbaşı, ABD ve NATO ülkelerinden Türkiye'yi durdurmalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 11:17:00 -
Murat Karayılan ABD'ye yalvardı

Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, örgütün yayın organı ANF’ye konuştu. Suriye'nin kuzeyinde Avrupa’da olduğu gibi “PKK ve HPG” flamalarının gösterilerde kullanılmasının “hata” olduğunu söyleyen Karayılan, PKK yönetiminin böyle bir şey istemediğini kaydetti. Karayılan, “Partimizin ya da HPG'nin bayrağını yükselterek yürüyüş yapmak hatadır. Bildiğim kadarıyla yönetimimiz de böyle bir şey istemiyor. Bu tür hatalar yapılmamalıdır.” dedi.

NATO ülkelerinden destek istedi

Karayılan, ABD ve NATO'nun da Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı durmasını istedi. “Biz NATO'ya karşı savaşmıyoruz, Amerika'ya karşı savaşmıyoruz. Türk soykırımına karşı savaşıyoruz.” diyen terör elebaşı, “Türkiye'nin bu soykırımını destekliyorlar. Desteklememelerini istiyoruz. Bu bizim talebimizdir ve özellikle İskandinav ülkeleri Türkiye ile uzlaşmamalıdır. Türk devleti demokrasilerine gölge düşürmek istiyor. NATO'ya katılmak adına onlardan tavizler almak istiyorlar. Uzlaşmamalılar.” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Delil

Kimi hayinlerde sudilere keedi versindiye talvarıyor

dikici

Ulan siz solcu enternasyonal sosyalist kominist değilmisiniz vay O. Ç vay git emperyalist ne kadar yamyam varsa dom... görün bütün solcular zaten sizde çoğununlukla aynı B... yiyorsunuz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay