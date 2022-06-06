Murat Karayılan ABD'ye yalvardı

Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, örgütün yayın organı ANF’ye konuştu. Suriye'nin kuzeyinde Avrupa’da olduğu gibi “PKK ve HPG” flamalarının gösterilerde kullanılmasının “hata” olduğunu söyleyen Karayılan, PKK yönetiminin böyle bir şey istemediğini kaydetti. Karayılan, “Partimizin ya da HPG'nin bayrağını yükselterek yürüyüş yapmak hatadır. Bildiğim kadarıyla yönetimimiz de böyle bir şey istemiyor. Bu tür hatalar yapılmamalıdır.” dedi.

NATO ülkelerinden destek istedi

Karayılan, ABD ve NATO'nun da Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı durmasını istedi. “Biz NATO'ya karşı savaşmıyoruz, Amerika'ya karşı savaşmıyoruz. Türk soykırımına karşı savaşıyoruz.” diyen terör elebaşı, “Türkiye'nin bu soykırımını destekliyorlar. Desteklememelerini istiyoruz. Bu bizim talebimizdir ve özellikle İskandinav ülkeleri Türkiye ile uzlaşmamalıdır. Türk devleti demokrasilerine gölge düşürmek istiyor. NATO'ya katılmak adına onlardan tavizler almak istiyorlar. Uzlaşmamalılar.” ifadelerini kullandı.