Murat Göğebakan yaptığı şeyi öğrenince tedaviyi reddetmişti! O isim de öldü
Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez'in bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi. 51 yaşındaki Bekmez, Göğebakan'ın annesinin oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi açıklaması ile gündem olmuştu.
Merhum şarkıcı Murat Göğebakan’ın eski eşi menajer Selma Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ölüm haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, 'Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum' mesajını paylaştı.
Şarkıcı Murat Göğebakan 31 Temmuz 2014 yılında lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti. Göğebakan’ın Bekmez’in yaptığı şeyi öğrenince tedavi olmayı reddederek ölümü tercih ettiği ileri sürülmüştü.
"Oğlum kanseri yendi ama..."
Bekmez, Göğebakan'ın annesinin “oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi” çıkışı ile gündeme gelmişti.