Murat Erkan, Turkcell Genel Müdürlüğü görevine asaleten atandı Murat Erkan’ın Turkcell Genel Müdürü olarak asaleten ataması gerçekleşti.

Murat Erkan’ın Turkcell Genel Müdürü olarak asaleten ataması gerçekleşti.

Turkcell Genel Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Murat Erkan’ın asaleten ataması gerçekleştirildi. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin Kamuyu Aydınlanma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasında, "Şirketimiz Genel Müdürlüğü pozisyonuna, hâlihazırda görevi vekâleten yürüten Murat Erkan atanmıştır" denildi.

Murat Erkan 15 Mart 2019’da, Kaan Terzioğlu’nun yerine vekaleten getirilmişti.

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