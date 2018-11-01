Murat Başoğlu: Ben namussuz biri değilim

Bodrum ilçesinde, eski eşini tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını da darbettiği iddiasıyla dün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan sunucu Murat Başoğlu, Bodrum Adliyesine geldi. Başoğlu, kendisine saldırdığını öne sürdüğü Emre S. hakkında şikayetçi oldu. Adliye çıkışı konuşan Başoğlu, eşinin kendisini 2 kez darp ettirdiğini söyledi.

"Eşimin evine gittiğimde darp edildim''

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başoğlu, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve eşini tehdit etmediğini öne sürdü. Eşinin evine sadece evrak almaya gittiğini ifade eden Başoğlu, "Elemanda bazı vekaletler vardı, ben onu almaya gittim. Bundan 20 dakika önce de zaten oğlumu eve bırakmıştım. Ama eşim, eski bir polisi kendine koruma tutmuş. Kapının üzerinde anahtar vardı, içeriye girdim. 'Ne yapıyorsunuz?' dedim, sadece bu. Adamın biri üzerime atladı, beni darp etti." dedi.

"Eşimden bir şans daha istiyorum''

Başoğlu, çok sayıda tehdit aldığını ve bu nedenle koruma talebinde de bulunduğunu bildirdi. Bugüne kadar yazılan bütün haberlere rağmen sustuğunu anlatan Başoğlu, hakkında konuşan herkesten davacı olacağını dile getirdi. "Artık benim kameralarla işim bitti. Son kez konuşuyorum bir daha da konuşmak istemiyorum." diyen Başoğlu, şunları kaydetti: "Eşim kendisine silahlı adam tutmuş. Bu olay planlı yapılmış bir olaydır. Çok zor günler geçiriyorum ama dimdik ayaktayım. Kimsenin hakkını yemedim. (Şüpheli olarak getirildiği adliyeye koşarak girmesi) Spordan eve gitmiştim ve çok kötü haldeydim. Kıyafetimin kötü olması nedeniyle, iyi görünmediğim için bu şekilde davrandım. O yüzden de buradan çıkmadım. Şöhreti, her şeyi bıraktım. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Eşimden bir şans daha istiyorum."

"Ben namuslu bir adamım namussuz değilim''

Öz yeğeni ile skandal görüntüleri ortaya çıktıktan sonra hakkında sosyal medyada sahte hesap açıldığını ifade eden Başoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü "Kin ve nefret oluşturup insanları üstüme salmak istiyorlar. Bu işin ilk başında FETÖ ile ilgilide bazı şeyler söylendi. Ben bunlara hep güldüm böyle şeyler olmaz diye düşündüm. Çünkü ben namuslu bir adamım, namussuz bir adam değilim. Ben hiçbir kulun hakkını gasp etmedim. O yüzden hakkımda "gebersin" diyen herkesten davacı olacağım.

"KAMERALARLA İŞİM BİTTİ"

Benim artık kameralarla işim bitti. Son kez konuşuyorum, bir daha da konuşmak istemiyorum. Ben ölüm tehditleri alıyorum, bu emekli polislerinde görevden atılma, fetöcü falan olduklarını düşünüyorum. Onlarla ilgili sonuna kadar hukuksal mücadelemi vereceğim. Benim olan haklarıma, mallarıma el konmaya çalışılıyor. Ben bununla ilgili mücadelemi ediyorum.

"Oğlum için yaşayacağım''

Şöhreti bıraktığını belirten sunucu "Benim 14 yaşında oğlum var artık onun için yaşayacağım. Benden uzak dursunlar. Ben artık Bodrum da yaşıyorum. Normal bir vatandaşım, şöhreti bıraktım. Her gün müzik dinliyorum, kitap, okuyorum, dostlarımla vakit geçiriyorum"dedi.

Murat Başoğlu, Gündoğan Mahallesi'nde eski eşi Hande Bermek'i tehdit ettiği ve yanındaki Emre S'yi de darbettiği iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı. Savcılıkça, Başoğlu hakkında "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, üç ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verilmişti.