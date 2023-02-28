Murat Bardakçı'dan Ekşi Sözlük yorumu

Türkiye, 22 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor.

Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerde, binlerce insan hayatını kaybetti.

Yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu ve depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

Bu süreçte yurdun dört bir yanından gönüllüler afet bölgesine akın etti. Burada canla başla verilen mücadelede ortaya duygu dolu görüntüler çıktı.

Öte yandan bu seferberliği gölgede bırakmak isteyenler de oldu. Felaketin ilk gününden itibaren sosyal medyada provokasyon amaçlı çok sayıda paylaşımlar yapıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan çalışmaları sekteye uğratan, sahadaki ekiplerin ve depremzedelerin moralini bozarak dayanma gücünü zayıflatan, Türkiye'nin her bölgesinde yardım için sıraya giren her yardımseverin güvenini sarsan yalanlar art arda geldi.

Bu kapsamda, ilgili birimler de harekete geçti.

Asılsız ve yalan haberlerin yayılmasında büyük rol oynayanlardan biri de Ekşi Sözlük idi.

Ekşi Sözlük'e erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaptığı açıklamayla Ekşi Sözlük'e erişimin engellendiğini duyurdu.

21 Şubat 2023 tarihinde alınan bu karar sonrası Ekşi Sözlük sitesine giriş yapılamıyor.

Murat Bardakçı kararı destekledi: Geç bile kalındı

BTK'nın bu kararını destekleyen Tarihçi Murat Bardakçı, Habertürk'teki yazısında "Kapatma teşebbüsünde geç bile kalındı" dedi.

"Bu sansür değil, gereklilik idi"

Erişim engelinin bir sansür değil, gereklilik olduğunu da belirten Bardakçı, şu ifadeleri kullandı:

Bir internet sitesi düşünün: Yalan, iftira, kışkırtma gırla gidecek, üstelik bu kadarla da kalmayacaklar, şahıslara küfür ve hakaret artık rutin hâlini alacak ve bütün bu edepsizlikler takma isimlerin arkasına saklanılarak yapılacak...

Sözlük yazarlarının çoğunu tenzih ederim ama hayatta bir halt olamadıkları için klavyenin başına geçince ağzından salyalar saçan küfürbaz sanal arslanlara dönüşen bir güruh, ezikliğini etrafa hakaretler yağdırarak tatmine çalışıyordu. Ekşi Sözlük’ün “düşünce özürlüğü” iddiasının arkasına sığınan yönetimi, editörü, hukukçusu, vesairesi de böylelerini hizaya getirmeye uğraşmak yerine yapılanlara senelerden buyana göz yumuyordu...

Üstelik, bu şekildeki haysiyet cellâtlığından para bile kazanıyorlardı! Size edilen küfürler ve yağdırılan hakaretler terbiyesizlere reklam geliri olarak dönüyordu; yani yediğiniz küfür, adamların cebine para girmesine vesile olmakta idi!

Bu tatsız, mayhoş, kekremsi ve terbiyesiz platform sadece kışkırtıcı yalanlarla ortalığın karıştırılmasına imkân sağladığı için değil; şahıslara ana-avrat küfredilmesi, iftiralar yağdırılması ve kişisel hakların pervasızca ayaklar altına alınması gibi hayâsızlıklara yol açtığı için kapatılmayı zaten çoktan haketmişti; kapatılması da sansür falan değil, bir gereklilik idi!

Sık kullanılan ve özgürlük havarisi geçinen kesimlerin artık hiç mi hiç kulak asmadıkları bir hakikati burada tekrar etmek zorundayım: Eleştiri ile hakaret arasında ciddî fark mevcuttur ve adamın suratına karşı küfretmenin nasıl bir cezaî müeyyidesi varsa, aynı müeyyidenin internet ortamında küfredene karşı da uygulanması gerekir.

Ama bu mümkün olmuyor, olamıyor! Sokakta hakaretler yağdırdığı takdirde ceza alacağı muhakkak olan ezik herif aynı hakareti sosyal medyada yaptığı takdirde “eleştiri” ve “düşünce özgürlüğü” bahanelerinin arkasına sığınıyor ve bu savunmasını nâdir de olsa maalesef adalet sisteminin de kabul ettiği görülüyor.

Dolayısı ile “sosyal medya” olduğu iddiası ile haysiyet cellâtlığı yapan sitelere karşı hukukî netice alınamadığı takdirde bunların cebren susturulmaları özgürlüğün ve hakarete uğrayanların şahsî hakları ile haysiyetlerinin gereğidir!

BTK'nın yapması gereken asıl iş...

Ama, Ekşi Sözlük’ün kapatılması hadisesinin bir başka boyutu daha var:

Yukarıda da söyledim: Kapatma “güya” ve “suretâ” oldu, yani erişim engeli “kâğıt üzerinde” kaldı! Zira, dijital dünyada tam bir “kapatma” yahut “engelleme” teknik bakımdan mümkün olamıyor ve istenmeyen sitelere bir yolu bulunup mutlaka ulaşılabiliyor...

“Güya” kapatılan Ekşi Sözlük’e de VPN ile istediğiniz an girebilir, yazılan herzeleri okur ve hattâ şayet sözlüğün yazarlarından iseniz küfürlerinize devam edebilirsiniz!

Yapılması gereken, aynı şekilde dijital hakarete ve saldırıya uğrayan bazı Türk şirketlerinin buldukları çaredir: İşini iyi bilen birkaç bilgisayarcı özel bir program hazırlar, kelime yahut ifade temelli bu program interneti, özellikle de sosyal medyayı devamlı şekilde tarar, sözkonusu şirket veya kuruluş ile ilgili hakareti bulduğu anda siler, hattâ bu işi “scheduled job”, yani “plânlanmış görev” olarak sistem kendisi yaparken bilgisayarcılar daha başka arama metodları geliştirir, bulduğunu yine siler ve bu iş karşıdaki ağzı bozuk herifler pes edinceye kadar devam eder...

Bu iş Türkiye’de de yapıldı, hâlâ yapılıyor ve muvaffak olunuyor...

Kışkırtmalara karşı tedbir almakla yükümlü olan devlet, aynı zamanda vatandaşlarının kişilik haklarını korumakla da görevlidir ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu “BTK”nın yapması gereken de budur. Üstelik BTK, suretâ kapatılan sitelerin faaliyetine devamını sahip olduğu teknik imkânlar ile çok daha kolaylıkla sağlayabilir!

Sanal dünyadaki Ekşi ve benzeri muzır sitelerin üzerlerine teknik olarak gidilmeden sadece kâğıt üzerinde kapatılmaları bunların “sansür”, “düşünce özgürlüğü” veya “baskı” gibi kavramların arkasına sığınıp mazlum rolü oynamalarını sağlayacak ve mesele Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın bile geçen gün yaptığı gibi böyle edepsizlere sahip çıkması ile neticelenecektir!