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Murat Aydın’ın vatandaşlara mikrofon uzattı

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Onçeşmeler mevki’inde AK Noktayı ziyaret ederek vatandaşlara mikrofon uzattı.

12 Mart 2019 Salı 14:20
Murat Aydın’ın vatandaşlara mikrofon uzattı

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Onçeşmeler mevki’inde AK Noktayı ziyaret ederek vatandaşlara mikrofon uzattı. Onlarla sohbet eden Aydın, durakta gördüğü çocukları severken engelli bir vatandaşa da sımsıkı sarıldı.



31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Onçeşmeler mevkiindeki AK Noktayı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla tokalaşarak sohbet eden Aydın, seçimlerde oy sözü istedi. Sıcak bir şekilde karşılanan ve samimi tavırları dikkat çeken Başkan adayı Aydın, yolda gördüğü çocukların ise ellerini öperek sevdi. Vatandaşların gönlünü kazanan Aydın, ardından buradan AK Noktaya geçti. Burada mikrofonu eline alarak semte seslenen Aydın, “Esnaf kardeşlerimize kolay gelsin. Rabbim bol kazançlar nasip etsin. Sağlıklı ve güzel bir şekilde kazançlarınızı harcamayı nasip etsin. Cumhur ittifakının AK Partimizin ve MHP’nin adayı olarak meclis üyesi adaylarımızla birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Gençlerin ise gözlerinden öpüyorum” dedi.



Engelli vatandaş Aydın’dan “Beykoz’a hizmet yapmanızı istiyoruz”

 

Aydın, selamlama konuşmasının ardından AK Noktaya gelen görme engelli Eşref ismindeki bir vatandaşa mikrofon uzatarak, “Biz belediye başkan adayıyız, bizden ne yapmamızı istersiniz?” diyerek arzusunu söylemesini istedi. Bunun üzerine vatandaş, “Allah hayırlı şeyler nasip etsin. Rabbim yolunu açık etsin. Ben Çiğdem Mahallesi’nde oturuyorum. Sürekli buradaki camideyim. Ben her zaman ne yaptıysanız aynısını istiyorum. Beykoz’a hizmet yapmanızı istiyoruz” dedi.



“Çocuklar daha iyi şartlarda yaşasın diye çalışacağız”

 

Aydın, daha sonra yolda gördüğü çocuklara mikrofon uzatarak isimlerini ve yaşlarını öğrendi. Başkan Aydın, “Gençlerimizi ve evlatlarımızı daha güzel bir Beykoz’da yaşatmak için çalışacağız. İnşallah bizden daha güzel şartlarda yaşarlar diye dua edeceğiz. Onların geleceği güzel olsun ve yüzleri gülsün” ifadelerini kullanarak çocukları öptü.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:20
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  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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