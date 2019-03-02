0553 313 94 23

Murat Aydın: “Beykoz, E-spor ve yazılımın üssü haline gelecek”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Cumhuriyet Mahallesinde gençlerle buluştu, “Beykoz, e-spor ve yazılımın üssü haline gelecek” dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:31
Murat Aydın: “Beykoz, E-spor ve yazılımın üssü haline gelecek”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Cumhuriyet Mahallesinde gençlerle buluştu, “Beykoz, e-spor ve yazılımın üssü haline gelecek” dedi.


31 Mart seçimlerine bir ay kala AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın seçim çalışmalarına devam ediyor. Murat Aydın bu kez Cumhuriyet Mahallesinde gençlerle bir araya geldi, onların sorunlarını dinledi. Gençlerden gelen soruları dikkatle dinleyen ve not alan Aydın, bir gencin “E-spor ile ilgili ne gibi çalışmalarınız olacak?” sorusu üzerine, “Beykoz’da E-Spor ve yazılım ile ilgili çalışmalarımız olacak, Beykoz’u E-Spor ve yazılımın üssü haline getireceğiz” dedi.



“Gençler çeşitli yazılımlar geliştiriyor”


Aydın, “E-Spor’un varlığından son birkaç senedir haberdarım. Bende de bir ilgi oluştu. Hatta telefonuma ‘Pubg’ oyununu indirdim, test ettim, vakit buldukça oynuyorum. E-spor yeni bir alan haline geldi. Spor yazılımı konusunda Türkiye’ye büyük paralar kazandıran gençler de var. Gençler çeşitli yazılımlar geliştiriyor. O gençler yazılım yapıyor, fikir üretiyor. Her ne kadar o fikirler büyük firmalara satılıyor olsa da bunun çok ciddi bir izleyici kitlesi var. Sadece gençler değil, yetişkinler de E-Spor’la ilgililer. Elimizin altında heyecan, gerilim, her şey var. Akıllı telefonla ya da bilgisayarlarla rahatlıkla oynayabiliyoruz. İşte bu, dünyanın gerçeğidir. Allah nasip ederse biz de bu alanda çalışmalar yapacağız” dedi.



“Beykoz, E-Spor ve yazılımın üssü haline gelecek”


Aydın, “Beykoz’da devletin kurduğu Türk-Alman Üniversitesi var. Bu okul oldukça yüksek puanlı öğrenci alıyor. Üniversitemizdeki rektör hocamızla mutabakata vardık, bir ‘Teknopark’ kuracağız. Daha sonra Beykoz’daki gençlerimiz ve bu konu ile ilgili olan diğer gençler sürecin içerisine dahil edilecek. Beykoz, E-Spor ve yazılımın üssü haline gelecek. Tabii o noktaya kaç yılda ulaşılır bilinmez ama biz yetki aldığımız takdirde bu işi başlatacağız. Bunun içinde elektronik spor, elektronik oyunlar, yazılımlar olacak. Bu yatırım Türkiye’ye para kazandıracak, Beykoz’da istihdam alanı oluşturacak çok önemli bir alandır. Yine seçimden önce ‘E-spor’ ile ilgili bir turnuva düzenleyeceğiz. Gençlik teşkilatımız ve ilgili arkadaşlarımız bu konuda bir çalışma yapıyor” ifadelerini kullandı.


Beykoz’un Türkiye ekonomisine, Beykoz’un istihdamına ve gelişmesine katkı sağlayacak birçok projenin hayata geçirilmesi için önemli bir yer olacağını söyleyen Aydın, daha sonra gençlerle vedalaşarak oradan ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın: "31 Mart’ta cumhurbaşkanlığı sistemini taçlandırmalıyız"
    1. Aydın: "31 Mart’ta cumhurbaşkanlığı..
    2. Bilecik’te “Halk Günü” toplantısı
    3. Bakanlar Dönmez ve Selçuk Zonguldak'ta
    4. Odunpazarı’nda meclis toplantısı
    5. İstanbul'da hareketli dakikalar! 103..
    6. Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne..
    7. Milletvekili Işık’tan İzniklilere müjde
    8. Kuzey Kore’de bir grup geçici hükumet..
    9. Bakan Soylu’dan Diyarbakır’da Çevik..
    10. PAÜ’de Motor Test Laboratuarı kuruldu
    11. (Özel) Evine hırsız girdi diye geldi,..
    12. İnekleri elektrik çarptı
    13. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü..
    14. Süper Lig’de usta-çırak haftası
    15. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    16. Lider Başakşehir, Malatya’ya konuk..
    17. Didim’de silahlı tehdit olayının..
    18. Başkan Kocadon Seydikemerlilerle..
    19. Palandöken: “Epilasyon cihazları..
    20. Van’da 132 yerleşim yerinde karla..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı