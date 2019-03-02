Murat Aydın: “Beykoz, E-spor ve yazılımın üssü haline gelecek”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Cumhuriyet Mahallesinde gençlerle buluştu, “Beykoz, e-spor ve yazılımın üssü haline gelecek” dedi.

31 Mart seçimlerine bir ay kala AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın seçim çalışmalarına devam ediyor. Murat Aydın bu kez Cumhuriyet Mahallesinde gençlerle bir araya geldi, onların sorunlarını dinledi. Gençlerden gelen soruları dikkatle dinleyen ve not alan Aydın, bir gencin “E-spor ile ilgili ne gibi çalışmalarınız olacak?” sorusu üzerine, “Beykoz’da E-Spor ve yazılım ile ilgili çalışmalarımız olacak, Beykoz’u E-Spor ve yazılımın üssü haline getireceğiz” dedi.

“Gençler çeşitli yazılımlar geliştiriyor”

Aydın, “E-Spor’un varlığından son birkaç senedir haberdarım. Bende de bir ilgi oluştu. Hatta telefonuma ‘Pubg’ oyununu indirdim, test ettim, vakit buldukça oynuyorum. E-spor yeni bir alan haline geldi. Spor yazılımı konusunda Türkiye’ye büyük paralar kazandıran gençler de var. Gençler çeşitli yazılımlar geliştiriyor. O gençler yazılım yapıyor, fikir üretiyor. Her ne kadar o fikirler büyük firmalara satılıyor olsa da bunun çok ciddi bir izleyici kitlesi var. Sadece gençler değil, yetişkinler de E-Spor’la ilgililer. Elimizin altında heyecan, gerilim, her şey var. Akıllı telefonla ya da bilgisayarlarla rahatlıkla oynayabiliyoruz. İşte bu, dünyanın gerçeğidir. Allah nasip ederse biz de bu alanda çalışmalar yapacağız” dedi.

“Beykoz, E-Spor ve yazılımın üssü haline gelecek”

Aydın, “Beykoz’da devletin kurduğu Türk-Alman Üniversitesi var. Bu okul oldukça yüksek puanlı öğrenci alıyor. Üniversitemizdeki rektör hocamızla mutabakata vardık, bir ‘Teknopark’ kuracağız. Daha sonra Beykoz’daki gençlerimiz ve bu konu ile ilgili olan diğer gençler sürecin içerisine dahil edilecek. Beykoz, E-Spor ve yazılımın üssü haline gelecek. Tabii o noktaya kaç yılda ulaşılır bilinmez ama biz yetki aldığımız takdirde bu işi başlatacağız. Bunun içinde elektronik spor, elektronik oyunlar, yazılımlar olacak. Bu yatırım Türkiye’ye para kazandıracak, Beykoz’da istihdam alanı oluşturacak çok önemli bir alandır. Yine seçimden önce ‘E-spor’ ile ilgili bir turnuva düzenleyeceğiz. Gençlik teşkilatımız ve ilgili arkadaşlarımız bu konuda bir çalışma yapıyor” ifadelerini kullandı.

Beykoz’un Türkiye ekonomisine, Beykoz’un istihdamına ve gelişmesine katkı sağlayacak birçok projenin hayata geçirilmesi için önemli bir yer olacağını söyleyen Aydın, daha sonra gençlerle vedalaşarak oradan ayrıldı.