Muradiye Sosyal Tesislerinden sportif faaliyetlere ev sahipliği

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri, yaz aylarında yüzme başta olmak üzere sosyal ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri, yaz aylarında da yoğun ilgi görüyor. Haftanın 7 günü hizmet verilen tesiste yaz dolayısıyla özellikle yüzme havuzunun rağbet gördüğünü dile getiren Tesis Sorumlusu Serdar Toros, kurslar hakkında bilgi verdi. Toros konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tesislerimizde 5 - 13 yaş arası çocuklarımıza Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günü yüzme kursu vermekteyiz. Bunun yanı sıra judo, taekwondo, drama, satranç kurslarımız da devam ediyor” dedi.

Yüzme havuzunun Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri akşam 23.00’a kadar hizmet verdiğini ifade eden Serdar Toros, "Yoğun talep üzerine çarşamba günleri de sabah 9.30-16.30 saatleri arasında sadece havuzdan bayanlar faydalanıyor. Bu günlerde sadece bayan personel ile hizmet veriyoruz. Bunun yanında havuzumuz cumartesi ve pazar günleri tüm vatandaşlarımıza açık oluyor. Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.