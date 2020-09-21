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Aktüel Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden diğerini arama çalışmaları sürüyor
Aktüel

Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden diğerini arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:37:38 -
Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden diğerini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan iki kardeşten diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'dan Tunceli'ye geldikten sonra sarımsak toplamaya gittikleri Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşten Bozkurt Aydemir'in (45) cesedinin suda ağaca takılmış olarak bulunmasının ardından kardeşi Mehmet Aydemir'in (37) bulunması için ekiplerce arama çalışmaları sürdürüldü.

Mehmet Aydemir'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, ekiplerce günün ilk ışıklarıyla başlayan arama çalışmaları, Bozkurt Aydemir'in suda bulunması sebebiyle Munzur Çayı ve kıyısında yoğunlaştırıldı.

Çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma ve Sualtı timleri, AFAD gönüllüleri, Türk Kızılay, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ve Munzur Adrenalin Doğa Sporlar Kulübü (MADOSK) personelinden oluşan yaklaşık 200 kişi katılıyor.

İz arama köpekleri, su altı kameraları, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronelerin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, Mehmet Aydemir'in ölen ağabeyi ile araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi'ndeki Venk köyü mevkisinde, rafting botlarıyla suda ve kıyılarda arama çalışması yaptı.

Kayıp Mehmet Aydemir'in bulunması için 9 gündür sürdürülen çalışmalarda henüz sonuç alınamadı.

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