Münevver Karabulut'un avukatı Epözdemir konuştu! 'At martini de bre Hasan!.. '

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Münevver Karabulut'un avukatı Rezan Epözdemir bir Youtube kanalına konuştu. Epözdemir, dava sürecinde Cem Garipoğlu'nun ailesi tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Mahkumiyet kararını sen mi verdin Epözdemir?

Cem Garipoğlu'na ilişkin kararı sanki kendisi verecekmiş gibi davranarak, teklif edilen 3 milyon avroyu kabul etmiş olsaydı katilin yakalanıp cezalandırılmayacağı algısını oluşturan Avukat Epözdemir, sunucunun, "Dava sürecinde neler yaşadınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Kurşun gönderdiler, 'Seni de öldüreceğiz' dediler, davadan çekilmem için 3 milyon Euro teklif ettiler."

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 günü öldürülmüştü. 197 gün kaçan Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009'da avukatıyla birlikte teslim olmuştu. "Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde, Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.