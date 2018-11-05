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Multivitamin gereksiz mi?

Kalp ve İç Hastalıkları uzman Doktoru Murat Kınıkoğlu, "Multivitamin almanın" gereksiz olduğunu belirtiyor.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:55
Multivitamin gereksiz mi?


Kınıkoğlu şöyle diyor: Vitaminler, insan ve hayvanlarda yaşam için gerekli olan, vücut tarafından üretilemedikleri için mutlaka dışarıdan alınması gereken organik moleküllerdir. “Mutlaka dışarıdan alınması gerekli” derken ilaç haline getirilmiş hallerini değil meyve ve sebzelerdeki doğal halini kastediyorum. Birden fazla sayıda vitaminin aynı kapsül içine konmuş haline de “multivitamin” diyoruz.

On on beş yıl önce çok revaçta olan multivitaminlerin hiçbir işe yaramadıkları aksine bazen zararlı olabildikleri anlaşıldığı için artık hastalarıma multivitamin önermiyorum. Ciddi bir rahatsızlığı olmayan, ortalama bir beslenme düzenine sahip insanlarda durduk yere “yiyecekle alınan” vitaminlerin eksikliği olmaz. Yiyecekle alınan diye ayırmamın nedeni güneşle sentezlediğimiz “D vitamini”ni hariç tutmamdır.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:55
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