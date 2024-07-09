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Gündem Mültecileri ölüme terk edenler bir anda insancıl oldu! Alman medyasında Türkiye-Suriye paniği
Gündem

Mültecileri ölüme terk edenler bir anda insancıl oldu! Alman medyasında Türkiye-Suriye paniği

Yeniakit Publisher
2024-07-09 16:25:00 -
Mültecileri ölüme terk edenler bir anda insancıl oldu! Alman medyasında Türkiye-Suriye paniği

Suriyeli mültecileri ülkelerine kabul etmeyen, göstermelik birkaç kişiyi ülkeye alıp geri kalanını ölüme terk etmekten çekinmeyen Avrupalılar, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler düzelmeye başlayınca birden Suriyeli mültecileri düşünmeye başladı!..

Türkiye'nin dış politikada sorunları ortadan kaldırmaya başladığı yeni dönemde, Suriye ile de ilişkiler normalleşiyor...

2022 yılında Suriye'deki iç savaşla başlayan gerilimden sonra, ilk olarak istihbarat yetkilileri düzeyinde tekrar sağlanan iki ülke arasındaki temas son günlerde güçlendiriliyor.

Bu kapsamda Türkiye adına en üst seviyeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu mesajlar veriliyor.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye ile olumlu ilişkilerin gelişebileceğini belirten Erdoğan, 3 Temmuz'da Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme öncesi ve sonrasında konuya ilişkin olumlu açıklamalarına devam etti.

Türkiye'den Esad'a yönelik bir görüşme daveti olabileceğine yönelik iddialar gündemdeyken Avrupa'dan bu olumlu gelişmelere nifak sokacak adımlar medya düzeyinde başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanlar rahatsız oldu

Alman yayın organı Deutsche Welle (DW) konuya ilişkin bir haber hazırlayarak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Esad muhaliflerine desteğini hatırlattı.

Haberde, olası Türkiye-Suriye görüşmesi ve iyi ilişkilerin gelişmesi durumunda bölgedeki silahlı güç olan Suriye Milli Ordusu'nun ne olacağının merak konusu olduğu belirtildi.

İki ülke arasında olumlu görüşmelerden sonra Suriyelilerin 'Esad'ın insafına' bırakılacağı vurgulanan haberde "Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı Türkiye ve ABD gibi ülkelerin desteğiyle kurulan ve kamuoyunda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olarak bilinen Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Ankara ile Şam arasında olası bir normalleşme durumunda ne olacağı belirsizliğini koruyor." ifadelerine yer verildi.

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