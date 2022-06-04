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Siyaset Mülteci düşmanlığını görünce balıklama atladı! Rezil olan Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi
Siyaset

Mülteci düşmanlığını görünce balıklama atladı! Rezil olan Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi

Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Beyazıt Öztürk adına açılan sahte hesabın yaptığı mülteci karşıtı paylaşımı kendi hesabında yayınladı ve hesabından gerçekten Beyazıt Öztürk'e ait olduğunu zannetti. Söz konusu paylaşımın sahte hesaptan yapıldığı anlaşılınca Özdağ apar topar mesajını sildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 07:46:00 -
Mülteci düşmanlığını görünce balıklama atladı! Rezil olan Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan sığınmacılar konusundaki sert söylemleriyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, akşam saatlerinde Beyazıt Öztürk'e ait olduğunu düşündüğü bir paylaşımı alıntıladı. Ancak hesabın sahte olduğunu anlamasının ardından Özdağ, attığı tweet'i saniyeler içinde sildi.

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün isminin kullanıldığı hesabın paylaşımında, "Son dönemde ülkemizde yaşanan sessiz istilaya sessiz kalmak istemedim. Yurdumuzun istikameti Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ters düşmektedir. İsteğim, aydın kişilerin artık konuşmaya başlamasıdır. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatanınız olmayacak. Artık ben de buradayım" ifadeleri kullanıldı.

Ümit Özdağ ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Tebrik ederim Beyazıt Öztürk. Ömrünü Türk halkının güvenliğini sağlamak için geçiren rahmetli babanın ruhu şad oldu" dedi. Ancak olayın aslının anlaşılmasının ardından Özdağ, söz konusu paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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Yorumlar

Murat gözükara

Bunlar boş adam... Pkk ya destek ver... Şehit cenazesine git...duruşları bile yok... Reis hepsini sandığa gömecek...

sahi

Hesabın sahte olduğunu bilmediği ne malum?....Hesabın sahte olduğu açığa çıkınca silmiştir...çıkmasaydı?... siler miydi aceba?...
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