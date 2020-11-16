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Aktüel Mülki idare amirlerine "afet yönetimi" eğitimi
Aktüel

Mülki idare amirlerine "afet yönetimi" eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca düzenlenen "Afet Yönetimi Eğitim Programı"na 23 mülki idare amiri katıldı - Programda, konferansların yanı sıra Türkiye'deki önemli afetlerde yönetici olarak görev alan mülki idare amirlerinin tecrübeleri paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:55:28 -
Mülki idare amirlerine "afet yönetimi" eğitimi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), afet yönetiminde uzmanlaşmayı ve etkin bir afet yönetimi sağlanması amacıyla mülki idare amirlerine yönelik "Afet Yönetimi Eğitim Programı" düzenlendi.

AFAD'ın konferans salonunda düzenlenen eğitim programına, İçişleri Bakanlığınca belirlenen iki grup halinde 123 mülki idare amiri katıldı.

Programda, AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın "AFAD'ın Görev, Yetki ve Sorumlulukları", AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen "Risk ve Kriz İletişimi", AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin "AFAD'ın Stratejik Hedefleri ve Projeleri", AFAD Sivil Savunma Dairesi Başkanı Mahmud Ötegen "Sivil Savunma Hizmetleri", AFAD Hukuk Müşaviri Tuba Ergin Okay ise "Afet ve Acil Durumlara İlişkin Temel Mevzuat/Mülki İdarenin Yeri ve Önemi" başlıklı konferans verdi.

Türkiye'deki önemli afetlerde yönetici olarak görev alan mülki idare amirlerinin deneyimlerini paylaştığı programda, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Van depremindeki tecrübelerini anlattı.

- "Bilginin saklanması, yanlış bilginin yayılma riskini artırıyor"

Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Zekeriya Kaya, "Afetlerde Medya ile İlişkiler" başlıklı konferansta, ağların kurguladığı ve birbirine bağladığı çağdaş toplumsal yapıda, enformasyon akışının boyutunun da "küresel hüviyet" kazandığını belirtti.

İnternetin yaygın kullanıldığı, akıllı telefonların hayatın her alanına girdiği ve sosyal medyanın gündelik yaşam pratiğine dönüştüğünü ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Günümüzde bilginin saklanması, yanlış bilginin yayılma riskini artırıyor. Toplumun yoğun ilgi gösterdiği gelişmelerde doğru bilginin paylaşımı, sosyal medya kaynaklı dezenformasyonu önlediği gibi süreç yönetimini büyük oranda kolaylaştırmaktadır. Bu tür kriz durumlarında medyanın da toplumsal ilgiye doğru haberle karşılık verme gibi bir fonksiyonu, hatta görevi olduğu söylenebilir. Bu görevin yerine getirilmesi de büyük oranda kamu yöneticilerinin bilgi akışını hızlı ve etkili yollarla yapmasına bağlıdır."

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