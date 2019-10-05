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Muktada es-Sadr'dan Irak hükümetine 'istifa' çağrısı: BM himayesinde erken seçim yapalım!

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr, ülkedeki gerginliği sona erdirmek için hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 00:46
Muktada es-Sadr'dan Irak hükümetine 'istifa' çağrısı: BM himayesinde erken seçim yapalım!

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Adil Abdulmehdi liderliğindeki hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Iraklıların kanının dökülmesi karşısında sessiz kalamayız. Hükümetin istifasıyla akan kanı durdurun. Birleşmiş Milletlerin himayesinde erken seçim yapalım".

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr, daha önce yaptığı açıklamada, Sairun Koalisyonu milletvekillerinden, "halkın talepleri yerine getirilinceye kadar meclis çalışmalarını askıya almalarını" istemişti.

Bunun üzerine akşam saatlerinde Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, meclisteki milletvekillerinin çalışmalarını askıya aldıklarını açıklanmıştı.

Sairun Koalisyonunun, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 54 milletvekili bulunuyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 00:46
  1. Adil Abdulmehdi
  2. Muktada es-Sadr
  3. Irak

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