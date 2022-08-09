Mükkemmel gülüş ve bembeyaz dişlere sahip olmak için 8 ipucu

Evde Diş Beyazlatma Yöntemleri

1. Kendin Yap Beyazlatıcı Diş Macunu

1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ve 2-3 damla nane yağını karıştırın.

Bu karışımı normal diş macunu ile birlikte uygulayın.

Diş etlerine bakım yapar, dişleri beyazlatır ve nefesinizi tazeler.

2. Çay Bitkisi Yağı

5 damla çay bitkisi yağını, yarım bardak su ile karıştırın.

Elde ettiğiniz karşım ile her gün dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınızı çalkalayın.

Sonuçları birkaç hafta içinde göreceksiniz.

Etkisini daha çabuk görmek için, dişlerinizi haftada bir veya iki kez bir damla yağ ile temizleyin.

3. Çilek Macunu

Taze bir çileği kaşıkla ezin.

Bulabileceğiniz en kaliteli deniz tuzu ile karıştırın.

Elde edilen macunu bir diş fırçası ile dişlerine birkaç dakika masaj yaparak uygulayın.

Daha sonra ağzınızı iyice durulayın.

Diş minesini korumak için bu işlemi haftada 2 defa yapın.

4. Hindistan Cevizi Yağı

Fırçalamadan önce dişlerinize biraz hindistan cevizi yağı uygulayın ve 15-20 dakika bekletin.

Ardından diş macunu ile iyice fırçalayın.

Haftada 2 veya 3 kez tekrarlayın.

5. Aktif kömür maskesi

Krem dokusu elde etmek için kömürü su ile karıştırın ve dişinize dikkatlice uygulayın.

2 dakika bekletin ve ağzınızı iyice yıkayın.

Daha sonra dişlerinizi fırçalayın.

Bu işlemi haftada bir veya iki kez tekrarlayın.

6. Muz Kabuğu ile Diş Beyazlatma

Muz kabuğu, diş plaklarını çözen ve dişlerin mükemmel renginin korunmasına yardımcı olan maddeler içerir.

Kabuğun hem iç kısmını hem de diş kısmını dişlerinize sürtün ve 5-7 dakika bekletin.

Sonra dişlerinizi fırçalayın ve ağzınızı durulayın.

İstediğiniz sıklıkla tekrarlayabilirsiniz.

7. Fesleğen Yaprağı

Taze fesleğen yapraklarını ezerek elde ettiğiniz macunu, daha beyaz ve sağlıklı dişler için sıradan diş macunu yerine düzenli olarak kullanabilirsiniz. Diş macunu ile birlikte kullanmak isterseniz, dişlerinizi fırçalamadan 5-10 dakika önce macunu uygulayabilirsiniz.

8. Aloe Vera

Gerçekten bir Hollywood yıldızının gülüşüne sahip olmak için, taze aloe vera suyu kullanabilir ya da bu bitkiden elde edilmiş bir doğal jel satın alabilirsiniz.