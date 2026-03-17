Mukaddes Eserler II: Haremeyn hatıraları kutsal yolculuğun izleri sergisi açıldı

Adil Sani Konukoğlu Koleksiyonu’ndan seçilen farklı dönemlere ait eserler, hac yolculuğunun yalnızca bir ibadet olmadığını, aynı zamanda sanat, zanaat, devlet geleneği ve toplumsal hafızayla şekillenen köklü bir kültürün parçası olduğunu ortaya koyuyor. Sergi, 23 Mart’a kadar ziyaretçilerini Osmanlı dünyasında kutsal mekanlarla kurulan derin manevi bağın izlerini keşfetmeye davet ediyor.



Tefekkür Kabe örtüleri ve mukaddes emanetler Ankara yetkilisi Erol Güzel tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırılan Resulullah Efendimizin (SAV) sakalı ve saçı şerifi de sergide ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.





ŞAHİN: KONUKOĞLU AİLESİNDEN ÖĞRENDİĞİM EN ÖNEMLİ İLKE DÜRÜSTLÜKTÜR



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergi açılışındaki konuşmasında Konukoğlu ailesine teşekkür ederek başladı.



Başkan Şahin, “Ben özellikle Konukoğlu ailesine çok özel teşekkür ediyorum. Benim yetişmemde de çok emekleri var. 25 yıldan beri alandaysam, 15 yıllık rahmetli Sani Konukoğlu ile başlayan yetişme mektebim beni bugünlere getirdi. Biz Sami Bey’le birlikte çalıştık, Adil başkanımla birlikte çalıştık. Hepimiz birbirimizden çok şey öğrendik, ben onlardan çok şey öğrendim” dedi.



Şahin, Konukoğlu ailesinden öğrendiği en önemli ilkenin dürüstlük olduğunu vurgulayarak, “Başkanımın bana ilk öğrettiği şey rahmetlinin ‘işin hilesi dürüstlüktür’ sözüdür. Müşteri bir defa kandırılır, güzel ahlak esastır. Allah her şehre böyle bir aile nasip etsin. Doğumdan ölüme dokunuyorlar; hastanesiyle, okuluyla, camisiyle dokunuyorlar” diye konuştu.

Mukaddes emanetlerin sergilenmesine yıllarca emek verildiğini belirten Şahin, “İçeride gördüğünüz mukaddes emanetlere sahip çıkmak, bunun kadrini bilmek ancak Adil başkanıma yakışırdı. Ben bu şehrin belediye başkanı olarak Konukoğlu ailesine gönülden bir alkış istiyorum” ifadelerini kullandı.



Serginin yoğun ilgi gördüğünü aktaran Şahin, “Bugün mukaddes emanetlerin ikincisini açıyoruz. 500 bin kişi bu sergiyi gezmek istedi. Bayram bitene kadar açık olacak. Bu şehrin manevi gücüyle geleceğe yürüdüğümüz bir gündeyiz. İnşallah hep birlikte bu eserleri çocuklarımıza taşıyacağız” dedi.



ÇEBER: KONUKOĞLU AİLESİNİ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM



Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sergiyi gezerken büyük keyif aldıklarını belirterek, “Bu işe değer veren, kıymet veren, yaptığı her iş güzel olan ama o güzellikler içinde bunu da ihmal etmeyen Adil abiyi ve Konukoğlu ailesini canı gönülden tebrik ediyorum. Konukoğlu ailesi bu tür sergileri dinine, devletine, milletine, bayrağına ve değerlerine verdiği önemi göstermek için yapıyor. Allah kendilerinden razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’i de Ramazan ayında ikinci kez kutsal emanetleri Gazianteplilerle buluşturduğu için tebrik ediyorum” dedi.

KONUKOĞLU: BU ESERLERİ TOPLAMAMIZ 20 YILIMIZI ALDI



İş insanı Adil Sani Konukoğlu, eserleri toplama sürecine değinerek, “Gerek İstanbul’dan, İzmir’den, Ankara’dan, nerede müzayede varsa buraları dolaşarak, önemli ve değerli eserleri seçerek topladık. Yirmi yılımızı aldı bu eserleri toplamamız. İnşallah bundan sonra da eserler gördükçe, buldukça koleksiyonumuza katacağız. Yeni yapılacak olan Pürsefa Han’ın içerisindeki Türk-İslam Müzesi’ndeki bütün eserlerimizi orada sergileyeceğiz. Yaklaşık 1000’e yakın eser var. İnşallah şehrimiz ve gelen turistler de görecek. Hep birlikte açılışını yapacağız. Şimdiden Kadir Gecenizi ve bayramınızı kutluyorum. Rabbim huzur ve sağlık içerisinde geçirmenizi nasip etsin. Bütün dünyaya da barış ve huzur getirsin” dedi.



DESTİCİ: İNANCIMIZA VE KUTSALLARIMIZA AİT EMANETLERİN SERGİLENMESİ ÇOK KIYMETLİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konukoğlu ailesinin katkılarıyla hazırlanan serginin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Konukoğlu ailesinin katkılarıyla gerçekleştirilen bu kutsal emanetler sergisinin açılışında bulunmak benim için gerçekten bir onur. Adil Konukoğlu’na böyle değerli bir koleksiyonu Gaziantep halkıyla buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Bu emanetler sadece Gaziantep’e değil Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelecek ziyaretçilere de açılmış oldu. İnancımıza ve kutsallarımıza ait emanetlerin sergilenmesi çok kıymetli” dedi.



Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi ve protokol sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.