Seküler yaşantı uçuruma sürüklüyor

Buğra Kardan İstanbul

Şöhret aşkının, para ve güç tutkusunun bedeli ağır oluyor. Sahte dostlardan, gülümsemelerden bunalarak evine kapanan ve kendini alkole veren yapımcı Erol Köse’nin intiharının yankıları dinmeden 16 ünlünün daha uyuşturucunun bataklığına saplandığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Aralarında Hande Erçel’in, Didem Soydan’ın, Güzide Duran’ın bulunduğu oyuncular ve mankenler hakkında gözaltı kararı verilmesi gençlere rol model olarak sunulan görünüşte starların acınacak durumda bulunduklarını tescilledi.

Uyuşturucunun yanı sıra alkol, kumar, fuhuş belasının pençesinde kıvranan; sonu ya huzurevinde ya hapiste ya mezarda biten isimler ise tekrar hatırlara geldi.

Ünlü sunucular Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmlaktan tutuklanmıştı.

Tanınmış modellerden Duygu Açıksöz, Merve Uslu dahil 19 isim uyuşturucu ve fuhuş için yer temin etmekten tutuklanmıştı.

Kumar bağımlılğı popçu Serdar Ortaç’ın hayatını karartmıştı. Ortaç, kumarın kendisini evsiz barksız ve parasız pulsuz bıraktığından yakınmıştı.

Alkol bağımlısı olan aktör Mesut Engin, banklarda yatıp kalkmış ardından Darülaceze’ye yerleştirilmişti.

Komedyen Yalçın Menteş’i de alkol alışkanlığı ekrandan koparmıştı.

Bu isimlerin acı akıbetleri belleklerden sökülüp atılamazken, Erol Köse’nin ibretlik ölümü ve cenaze törenini takiben 16 ünlü için uyuşturucudan yakalama kararı çıkarılması gençleri yanlış örneklerden korumanın önemini bir defa daha ortaya koydu.

Psikologlar, şöhretin ve paranın sihrine karşı dikkatli olmak gerektiğini vurguladılar. Gençlere “Bir dönemin ünlülerin başlarına gelenleri unutmayın. Meşhur olup da yanlış yollara sapanların sonlarını aklınızdan çıkarmayın. Para ve güç zehirlenmesine kapılmayın, makamınıza mevkinize esir olmayın” diye seslendiler.

“GENÇLERE BİLİNÇ AŞILANMALI”

Akit’e konuşan Psikolog Kerem Gümüş, şunları söyledi: “Şöhret olup topluma kötü emsal teşkil eden isimlerin çöküşleri tesadüf değildir. Kontrolsüz güç, hızlı haz ve sınır kaybı insanları kaçınılmaz olarak yıpratır. İşte dünkü uyuşturucu operasyonunda adı geçen isimler bu anlamda önemli örnektir. Erol Köse üzerinden konuşulanlar da gösteriyor ki insanlar, iç dünyalarını sağlam kurmadan ne kadar başarılı ya da popüler olursa olsunlar ayakta kalamazlar. İşte o nedenle karşılaştığımız hikâyelerden ders almak gerekir.

Çöküşler bir anda gelmiyor. Yavaş yavaş geliyor. İşte Erol Köse üzerinden konuşulanlar da aslında böyle bir yaşam biçimini anlatıyor. Şöhret, para, güç… Tüm bunlar, insanları büyütmez veya kuvvetlendirmezler. Durmayı, yetinmeyi, ‘Hayır’ demeyi unutturabilirler. Hâliyle dışarıdan bakıldığında ‘her şeye sahip’ gibi görünen hayatların içinde çok derin bir yalnızlık, yoğun bir baskı ve tarif edilemeyen bir boşluk olur. Ve o boşluk çoğu zaman yanlış yerlerde doldurulmaya çalışılır. Uyuşturucu, alkol, kumar… Tüm bunlar, sürecin getirdiği bir tercih gibi görünmektedir ama çoğu zaman bir kaçıştır. Kişi keyif almak için değil, o boşluğu hissetmemek için yönelir.

Gençler için asıl mesele burada başlamaktadır. Çünkü onlara gösterilen şey sonuç veya süreç değil, vitrindir. Oysa vitrinle hayat aynı şey değildir. Yıllardır danışanlarımdan gördüm ki birey kendini tanımıyorsa, sınırlarını bilmiyorsa, içindeki boşlukla baş etmeyi öğrenmemişse eline geçen hiçbir güç onu sağlam tutmaz. Tam tersine daha hızlı dağıtır. Bu yüzden gençlere verilmesi gereken şey korku değil, bilinçtir. Her parlayan şeyin sağlıklı olmadığını, her alkışın iyi bir hayatın göstergesi olmadığını anlatmak gerekir. İnsan en çok dışarıdan güçlü göründüğü yerde, içeride en kırılgan olabilir. Ve eğer kişi kendine sağlam bir iç dünya kurmamışsa dışarıdan gelen hiçbir başarı onu uzun süre ayakta tutamaz.”