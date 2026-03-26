Papağanlardan sonra şimdi de maymun popülasyonu artıyor
Denizli’nin Çivril ilçesinde bir vatandaşın arazisinde fark ettiği iki maymundan biri yakalanarak tedavi altına alındı diğer maymun ise kaçtı.
Açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirtilen hayvan, ilk müdahalenin ardından Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Kaçan maymun yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Yaka Mahallesi kırsalında ilginç bir olay yaşandı. Arazisinde çalışan bir vatandaş, ağaç üzerinde iki maymun olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, maymunlardan birini yakalayarak Çivril Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği’ne götürdü. Yapılan ilk incelemede hayvanın açlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.
Klinik ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan maymunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi. Tedavi sürecinin ardından yakalanan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Öte yandan ağaçtan kaçarak uzaklaşan diğer maymunun yakalanması için bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.
