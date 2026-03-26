Bize kim saldıracak” diyen CHP hükümete seslendi: Sığınaklar nerede? S-400’e ‘Lüzumsuz’ diyenler şimdi korunma derdinde!

S-400 hava savunma sistemlerinden yerli İnsansız Hava Araçlarına (İHA), füze testlerinden milli gemi projelerine kadar Türkiye’nin güvenliğini artıracak her adıma karşı çıkan CHP zihniyeti, samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar haklı olarak CHP’ye “Madem bize kimse saldırmayacak o halde sığınaklara ne gerek var?" Diye sordu.

Samimiyet Sınavı: Geçmişi Unuttular mı?

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği soru önergesiyle, TOKİ tarafından 81 ilde 120 günde tamamlanacağı açıklanan sığınak projelerinde somut ilerleme olmadığını iddia etti. Salıcı, “81 ilde 120 günde tamamlanacak” vaadine rağmen aradan geçen 7 ayda somut bir ilerleme görülmediğini belirterek hükümete “Nerede bu sığınaklar?” sorusunu sordu.

Salıcı, artan çatışmalar ve deprem riski nedeniyle sığınak ihtiyacının yeniden gündeme geldiğini vurgularken, samimiyetsizliklerini ortaya koyan çarpıcı bir detayı atladı: Kendi partisi, Türkiye'nin bu tehditlere karşı kendini savunmasını sağlayacak sistemlere yıllarca karşı çıkmıştı.

S-400’e ‘Lüzumsuz’ Diyenler, Şimdi Korunma Derdinde!

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığında CHP cephesinden yükselen sesleri hatırlayalım. “Bize kim saldıracak ki?” diyerek bu hayati sistemi lüzumsuz gören, Türkiye’nin hava sahasını koruma çabalarını baltalamaya çalışanlar bugün sığınakların kapasitesini sorguluyor. Hava savunma sistemine karşı çıkıp, sonra da “bombadan nereye kaçacağız?” diye sormak, trajikomik bir tutarsızlıktan başka bir şey değildir.

İHA’lara ‘Dokunacağız’ Tehdidi ve Füze Testi Komedisi

CHP’nin milli savunmaya alerjisi sadece S-400’lerle sınırlı kalmadı. Terörle mücadelede çığır açan yerli İHA ve SİHA’lara yönelik “dokunacağız” tehditleri savuran, Türkiye’nin füze testleri yapılırken “balıklar rahatsız oluyor” gibi absürt bahanelerle milli projeleri alaya alan zihniyet, bugün sivil halkın korunmasından bahsediyor.

Vatandaş Sorusunu Soruyor: Bu Tutum Ne Kadar Gerçekçi?

Salıcı soru önergesinde, Türkiye genelindeki sığınak sayısı, kapasitesi, ayrılan bütçe ve dijital uyarı sistemleri gibi teknik detayları soruyor. Elbette sivil savunma vatandaşın can güvenliği için kritiktir ve sorgulanabilir. Ancak bu sorgulamayı yapan iradenin, ülkenin en temel savunma mekanizmalarına savaş açmış bir geçmişe sahip olması, vatandaşın zihninde soru işaretleri uyandırıyor.

Milli projelere “hayır” diyen, ülkenin savunma kapasitesini artırma çabalarını “savaş tamtamları” olarak nitelendiren CHP, bugün sığınak sorarak gerçekçilikten uzak, siyasi şov peşinde koşan bir görüntü çiziyor. Vatandaş, “Savunmaya karşı çıkan, korunmayı hak eder mi?” sorusunu sormakta haksız mı?