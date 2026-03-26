Siyonist ve emperyalist kuşatmaya milli cevap: Savunma sanayisinde gövde gösterisi
Edirne, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü’nde tarihi bir güne şahitlik etti. 1913’ün imkansızlıklar içindeki direniş ruhu, bugün Selimiye Meydanı’nda Türk mühendisliğinin zirvesi olan yerli ve milli silahlarla vücut buldu. Gök vatanda F-16, Akıncı ve Atak helikopterlerinin saygı uçuşu yaptığı törende konuşan Vali Yunus Sezer, "O gün uçağımız yoktu, bugün dünyayı hayran bırakan SİHA’larımız var" diyerek Türkiye’nin geldiği kudreti dünyaya haykırdı.