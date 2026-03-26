Siyonist ve emperyalist kuşatmaya milli cevap: Savunma sanayisinde gövde gösterisi

"26 Mart sabahı Edirne'nin sokaklarına düşen sessizlik aslında büyük bir fırtına, bir istiklal mücadelesinin de habercisi olmuştur. Şimdi bu meydandaki şu çelik iradeye bakın. 1913’ün o karanlık sabahında eksikliğini duyduğumuz ne varsa bugün Türk mühendislerinin zekası, Türk işçiliğinin alın teriyle bu meydandadır. O gün Balkan semalarında bizim uçağımız yoktu ama bugün gök vatanın bekçisi SİHA'larımız, İHA'larımız var. "