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Ekonomi Müjdeyi Erdoğan vermişti! Yüzde 20 indirim resmen başladı
Ekonomi

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Yüzde 20 indirim resmen başladı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 12:39:00 -
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Yüzde 20 indirim resmen başladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanayide kullanılan doğal gazda nisan ayından itibaren yüzde 20 indirime gidilmesi kararının uygulanmaya başladığını açıkladı.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarının piyasa şartları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlendiği ve tüketicilere sunulduğu savunuldu.

Açıklamada, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20 oranında, elektrik üretimi maksatlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında, indirim yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 2022 Ekim ayına göre, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Nisan itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi maksatlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapıldığı belirtildi.

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