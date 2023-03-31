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Ekonomi Müjdeli haber geldi! Ödemeler bugün hesaplarda
Ekonomi

Müjdeli haber geldi! Ödemeler bugün hesaplarda

Yeniakit Publisher
2023-03-31 12:24:00 -
Müjdeli haber geldi! Ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 653 milyon 871 bin 696 lira tutarındaki tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Tarım Bakanı Kirişci, Twitter üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin bir mesaj paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi. 

 
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