Müjde... DHMİ 120 personel alacak

Sınava katılacak adaylarda, ilgili pozisyonlar için gereken sağlık koşullarını sağlama, KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan alma, fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olma ve İngilizce Yabancı Dil Sınavı’ndan en az “C” düzeyinde puan alma şartları aranacak. Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınav 30 Ekim ile 5 Aralık arasında yapılacak. Sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav yeri ve saati DHMİ’nin resmi internet adresinden ilan edilecek. Dün başlayan sınav başvuruları, 19 Ekim mesai bitiminde sona erecek.