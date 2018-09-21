Müjde... DHMİ 120 personel alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere, 100 stajyer hava trafik kontrolörü ve 20 asistan hava trafik kontrolörü pozisyonlarına atanacak adaylar için seçme sınavı yapılacak.21 Eylül 2018 Cuma 10:37
Sınava katılacak adaylarda, ilgili pozisyonlar için gereken sağlık koşullarını sağlama, KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan alma, fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olma ve İngilizce Yabancı Dil Sınavı’ndan en az “C” düzeyinde puan alma şartları aranacak. Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınav 30 Ekim ile 5 Aralık arasında yapılacak. Sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav yeri ve saati DHMİ’nin resmi internet adresinden ilan edilecek. Dün başlayan sınav başvuruları, 19 Ekim mesai bitiminde sona erecek.
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