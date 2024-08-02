Müjde Ar’ın damarları tıkandı

Türk sinemasının sanatsal kaygıları bir kenara bırakıp ahlaksız filmlere yoğunlaştığı 70’ler döneminin göz önündeki oyuncusu, mide bulandıran rollerle nesillerin aklına ahlaksızlığı yerleştirenlerin bayrak taşıyanı, yaşlandıktan sonra yönetmenlerin bir kenara bıraktığı, ardından siyasi yorumlar yapıp CHP yandaşı tavır takınan ve bu yolla gündemde kalan Müjde Ar, bu kez geçirdiği ameliyatla gündeme geldi.

MagazinSortie'nin haberine göre geçtiğimiz saatlerde sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulunan Müjde Ar, oldukça ciddi bir kalp ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle ameliyata alınan ve operasyonun 2 saat sürdüğünü belirten Müjde Ar, “Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tektikler sonucu çok acil müdahale edildi.” diye konuştu.

“Ar damarı çatlamış” yorumlarına neden olan gelişme, sosyal medyada, “Geçmişindeki pislikler damarlarını tıkamış” eleştirilerini de beraberinde getirdi.