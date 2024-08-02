  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Müjde Ar’ın damarları tıkandı
Gündem

Müjde Ar’ın damarları tıkandı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 10:23:00 -
Müjde Ar’ın damarları tıkandı

Ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar isimli CHP yandaşının damarlarının yüzde 95’inin tıkandığı ve ameliyata alındığı ortaya çıktı.

Türk sinemasının sanatsal kaygıları bir kenara bırakıp ahlaksız filmlere yoğunlaştığı 70’ler döneminin göz önündeki oyuncusu, mide bulandıran rollerle nesillerin aklına ahlaksızlığı yerleştirenlerin bayrak taşıyanı, yaşlandıktan sonra yönetmenlerin bir kenara bıraktığı, ardından siyasi yorumlar yapıp CHP yandaşı tavır takınan ve bu yolla gündemde kalan Müjde Ar, bu kez geçirdiği ameliyatla gündeme geldi.

MagazinSortie'nin haberine göre geçtiğimiz saatlerde sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulunan Müjde Ar, oldukça ciddi bir kalp ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle ameliyata alınan ve operasyonun 2 saat sürdüğünü belirten Müjde Ar, “Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tektikler sonucu çok acil müdahale edildi.” diye konuştu.

Ar damarı çatlamış” yorumlarına neden olan gelişme, sosyal medyada, “Geçmişindeki pislikler damarlarını tıkamış” eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Kenan Evren'e söylediklerine bakın... Müjde Ar'ın ikiyüzlülüğü!
Kenan Evren'e söylediklerine bakın... Müjde Ar'ın ikiyüzlülüğü!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kenan Evren'e söylediklerine bakın... Müjde Ar'ın ikiyüzlülüğü!

Melih Altınok'tan Müjde Ar'a Gülşen tokatı
Melih Altınok'tan Müjde Ar'a Gülşen tokatı

Gündem

Melih Altınok'tan Müjde Ar'a Gülşen tokatı

Seçim sonucunu hazmedemeyen Müjde Ar'dan büyük edepsizlik! Bakın ne dedi
Seçim sonucunu hazmedemeyen Müjde Ar'dan büyük edepsizlik! Bakın ne dedi

Gündem

Seçim sonucunu hazmedemeyen Müjde Ar'dan büyük edepsizlik! Bakın ne dedi

Bakan Uraloğlu Otoyolu'nda ilk sürüşü yaptı! Önce müjde ardından bizzat test etti, inceledi!
Bakan Uraloğlu Otoyolu'nda ilk sürüşü yaptı! Önce müjde ardından bizzat test etti, inceledi!

Aktüel

Bakan Uraloğlu Otoyolu'nda ilk sürüşü yaptı! Önce müjde ardından bizzat test etti, inceledi!

Arsız Müjde Ar’dan görülmemiş "seçim" edepsizliği! Yuh sana be kadın
Arsız Müjde Ar’dan görülmemiş “seçim” edepsizliği! Yuh sana be kadın

Gündem

Arsız Müjde Ar’dan görülmemiş “seçim” edepsizliği! Yuh sana be kadın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HII

SOYSUZUN AHLAKSIZLIKLARI TIKAMIṢTIR DÌNE MÜSLÜMANLARA KÌN KUSAN MÜJ̌DE AGʻARIN KALBÌNÌ... SOLCU PÌSLÌK YARATIK

Zülkarneyn

Namazında niyazında olup da damar tıkanıklığı yaşayan yüz binlerce insan var. Demek ki onlar da geçmişteki pislikleri nedeniyle bu hastalığa yakalanmışlar. Akit asıl senin AR damarın tıkanmış ki bu şekilde başlık atıyorsun. Bu başlığı atan kimse dileriz damar tıkanıklığından ölür. Herkes de arkasından pislikleri damarlarını tıkamış der.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23