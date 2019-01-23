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Müjdat Gezen hakkında yurt dışı yasağı kaldırıldı

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, yaptığı açıklamada, "Talebimiz doğrultusunda adli kontrol kararı kaldırıldı" dedi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:21
Müjdat Gezen hakkında yurt dışı yasağı kaldırıldı

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda adli kontrol kararını kaldırdı" dedi.

Adli kontrol kararı için kendini acındıran Müjdat Gezen, Hollanda'da yaşayan kızını öne sürmüştü.

Karar itiraz etmişlerdi

Müjdat Gezen adına avukatı Celal Ülgen adli kontrol kararına itiraz etti. 4 sayfalık itiraz dilekçesini adli kontrol kararı veren Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sundu. Dilekçede Gezen'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlemediği belirtilerek, bu suçtan yapılan yargılamalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği hatırlatıldı. Bu nedenle adli kontrol tedbiri uygulanmasının gerekmediği kaydedildi.

Kızını öne sürdü

Dilekçede, ikametine en yakın kolluk birimine imza atmak suretiyle bir adli kontrol öngörüldüğü halde ikinci olarak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verilmesinin bu suç için öngörülen cezadan çok daha bir ağır yaptırımı olduğu kaydedildi. Gerekçe olarak ise, Gezen'in Hollanda'da yaşayan ve kanser tedavisi gören kızını ziyaret için sürekli yurtdışına gittiği gösterildi. Yurt dışına çıkış yasağının Müjdat Gezen ile kızının iletişimini keseceği vurgulanan dilekçede, bu adli kontrolün fazla ve manevi işkence çektirecek bir yöntem olduğu anlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:21
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