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Muhtarlarla ‘enerji’ veren buluşma

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki muhtarları iftar yemeğinde ağırladı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:22
Muhtarlarla ‘enerji’ veren buluşma

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki muhtarları iftar yemeğinde ağırladı. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çok sayıda muhtarın katıldığı yemekte, vatandaşlara daha iyi hizmet için yapılabilecek ortak çalışmalar gündeme geldi.


Perakende elektrik sektörünün öncü şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik, muhtarları iftar yemeğinde ağırladı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda muhtarın yer aldığı iftar yemeğinde, talep ve şikâyetler ele alınırken vatandaşa daha iyi hizmet için yapılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu.


“Yeni döneminiz hayırlı, uğurlu olsun”


İftar yemeği öncesinde yaptığı konuşmada muhtarlık teşkilatının önemine işaret eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Öncelikle yerel seçimler sonrasında yeni görevinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz şirket olarak, siz değerli muhtarlarımızı elektrik tüketicilerinin fahri temsilcisi olarak görüyoruz. Siz muhtarlarımız; müşterilerimizin gözü, kulağı ve sesisiniz. Muhtarlarımızdan gelen talep ve istekler yatırım kararlarımızı, önceliklerimizi etkiliyor, yön veriyor. Bu buluşmanın da müşterilerimiz için çok hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” dedi.


“Buluşmaların geleneksel hale gelmesini umuyorum”


Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut da “CK Enerji Boğaziçi Elektrik ailesine bizimle bir araya gelerek bilgilerini ve sofralarını paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Bu, işbirliği vatandaşa hizmet noktasında çok önemli” dedi.Aykut, buluşmaların geleneksel hale gelmesini dilediğini kaydetti.


Korsan ödeme ve usulsüz abonelik konusunda bilgilendirme


Yüksek katılımla gerçekleşen iftar buluşmasında muhtarlarıntalep ve şikâyetleri dinlenirken elektrik tüketicilerinin mağduriyetine yol açan korsan ödeme noktalarına ve usulsüz elektrik kullanımına karşı muhtarlar aracılığı ile bilgilendirme yapılması yönünde ortak noktada buluşuldu. Her iki konu ile ilgili bilgilendirici afiş ve broşürlerin hazırlanması, bunların muhtarlıklar kanalı ile vatandaşlara ulaştırılması konusunda görüş birliğine varıldı.


Bu arada CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in faaliyetleri ve yeni uygulamalarıyla ilgili gelişmeler hakkında muhtarlar aracılığıyla mahalle sakinlerine yönelik toplantıların organize edilmesi yönünde karar alındı.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:22
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