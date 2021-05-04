Kim ne zaman aşı olacak? Koronavirüs salgınında sağlık ekiplerine yardımcı olan muhtarlara öncelikli aşı olmak hakkı verildi. Peki, muhtarlar ne zaman aşı olabilecek?

Muhtarlar aşı oluyor mu? Muhtarlar nereden aşı randevusu alıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhtarların 4 Mayıs’tan itibaren aşı olabileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından muhtarlar aşı randevusu oluşturmaya başladı. Muhtarlar da randevularını MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182 üzerinden alabiliyor.

MHRS’ye TC kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. MHRS şifreniz yoksa sisteme E Devlet üzerinden de giriş yapmanız mümkün. Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Randevu al’, ‘Aşı randevusu al’ kısmına tıklayarak randevu oluşturabilirsiniz.

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