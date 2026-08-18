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Gündem Muhtara bıçaklı mesaj: Kabloları kesilen aracının koltuğuna bıçak bıraktılar
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Muhtara bıçaklı mesaj: Kabloları kesilen aracının koltuğuna bıçak bıraktılar

Yeniakit Publisher
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Muhtara bıçaklı mesaj: Kabloları kesilen aracının koltuğuna bıçak bıraktılar

Isparta'da muhtarın park halindeki aracının elektrik kabloları kesilirken, ön koltuğuna bıçak bırakıldı. Olay ardından şikayetçi bulunan muhtar, "Bunun bir tehdit mi ya da bir mesaj mı olduğunu bilmiyorum. 3 çocuğum var. Kimseyle husumetim yok. Olayın aydınlatılmasını istiyorum. Hiçbir tehdit ve korkutma girişimi bizim görevimizi yapmaktan alıkoyamaz" dedi.

Isparta'da Gülistan Mahallesi Muhtarı Musa Doğan'ın park halindeki aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Mahalle Muhtarı Musa Doğan, pazar günü akşam saatlerinde aracını muhtarlık binasının bulunduğu bölgede park etti. Ertesi gün aracının yanına gelen Doğan, direksiyon ve gösterge panelinin bulunduğu bölümdeki elektrik kablolarının söküldüğünü ve bazılarının kesildiğini fark etti.

Ayrıca aracını kontrol ettiği sırada ön koltuk üzerinde bir bıçak buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yanı sıra hırsızlık ve asayiş ekipleri de araç ve çevresinde inceleme yaptı.

Gülistan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulunan Musa Doğan, daha önce benzer bir durumla karşılaşmadığını ve kimseyle herhangi bir husumetinin bulunmadığını söyledi. Olayın kendisini tedirgin ettiğini belirten Doğan, kimseyi suçlamak istemediğini ifade ederek, "Bizim mücadelemiz şahıslarla değil, mahallemizin huzuru ve güvenliği içindir. Hukuka ve adalete güveniyoruz. Hiçbir tehdit ve korkutma girişimi bizim görevimizi yapmaktan alıkoyamaz" dedi.

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