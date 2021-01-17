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Yerel Muhtar isyan etti: Bu kadar mı düştünüz?
Yerel

Muhtar isyan etti: Bu kadar mı düştünüz?

Mezarlıktaki muslukların çalındığını gören köy muhtarı, "Mezarlığın musluklarını çalacak kadar mı düştünüz" diyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 11:12:00 -
Muhtar isyan etti: Bu kadar mı düştünüz?

Bursa'nın Gürsu ilçesi, Cambazlar köyünün mezarlığının musluklarını hırsızlar çaldı. Köyden uzak yerde bulunan mezarlığın muslukları çalınınca tonlarca su boşa aktı.

Muslukların çalındığını ve suların boşa aktığını gören Cambazlar Köyü Muhtarı Hasan Efe, çalınan muslukların yerine yenilerini taktırdı.

Hırsızlara isyan eden muhtar Hasan Efe, "Su sıkıntısı çekiyorduk. Mezarlığın musluklarından ne istediniz? Muslukları çalacak kadar mı düştünüz? Söyleseydiniz ben size musluk verirdim. Musluklardan ne istediniz tonlarca su boşa akmış" dedi.

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