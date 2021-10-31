Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olmadan önceki sözleri ortaya çıktı
Helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın çevresine "13 defa suikast geçirdim, beni öldürmek istiyorlar" dediği öğrenildi.
"Son Alperen-Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri" adlı kitapta helikopter kazasında şehit olan merhum BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın çevresine, "13 defa suikast geçirdim, beni öldürmek istiyorlar" dediği belirtildi.
Kitapta röportaj veren Avrupa Nizamı Alem Ocakları Kurucusu Zülfü Canpolat, "Yurt dışına çıktım, firardım. Beni aradı, Almanya'da buluştuk. '13 defa suikast geçirdim' dedi. 'Komplo teorisi değilmiş, beni öldürmek istiyorlar. Allah'ın takdiri ve mukadderatından kaçmam, ben döneceğim Türkiye'ye' dedi. Vedalaştık, 2.5 ay sonra şehadet şerbetini içti" ifadelerini kullandı.