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Aktüel Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi
Aktüel

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi

Helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli korgeneral Ali Lapanta'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:27:18 -
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemece, yapılan incelemenin ardından iddianame kabul edildi.

Mahkeme, ayrıca sanıklar Lapanta ile Koçoğlu'nun astı konumundaki dönemin İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve üstü konumundaki dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın, Yargıtay 5. Dairesince aynı arama kurtarma faaliyetine ilişkin yargılandıkları, bu nedenle aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyalarının birleştirilip birleştirilmeyeceğinin ilgili daireye sorulmasına karar verdi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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