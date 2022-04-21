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Aktüel Muhsin Kara kimdir? Muhsin Kara nereli kaç yaşında?
Aktüel

Muhsin Kara kimdir? Muhsin Kara nereli kaç yaşında?

Muhsin Kara kim? Suudi Arabistan televizyonu 2019 yılından bu yana “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenliyor. 80 ülkeden 42 bin kişinin başvuru yaptığı yarışmayı Muhsin Kara kazandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi 'Muhsin Kara kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 15:19:00 - 2022-04-21 15:21:01
Muhsin Kara kimdir? Muhsin Kara nereli kaç yaşında?

Suudi Arabistan televizyonunda yayımlanan “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nı Muhsin Kara kazandı. Muhsin Kara 2 milyon Suudi riyalinin sahibi oldu. Yarışmanın ikincisi ise Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik oldu. Peki, Muhsin Kara kimdir?

Muhsin Kara kimdir? Muhsin Kara nereli kaç yaşında?

Mahsun Kara, 1990 yılında Van Erçiş'te dünyaya geldi. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Muhsin Kara daha önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu'nda Solist olarak görev yaptı. Mısır ve Türkiye'de eğitim alan Muhsin Kara daha önce TRT 1'de yayımlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na da katılmıştı.

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