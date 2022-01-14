Muhrib ne demek? Muhrip alamı ne?

Muhrip nedir, ne anlama gelir? Muhrip veya destroyer, donanma terminolojisinde, hızlı, yüksek manevra kabiliyeti olan, zırhlı, dayanıklı, filolara veya saldırı takımlarına, daha küçük araçlardan (torpido botu, denizaltı ve uçaklar) gelen saldırılara karşı koruma ve eskortluk yapan bir savaş gemisidir. Büyük savaş gemileri arasında ortada kalan Muhrip, Fırkateyn'den daha büyük ve kapsamlı, biraz hantal Kruvazör'den de küçüktür.

I. Dünya Savaşı öncesinde muhripler okyanus ötesi görevler için yapılmamış, hafif savaşçılardı, bu yüzden bir muhrip takımı ve bir muhrip botu şeklinde kullanılırken, II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında bağımsız, ve özellikle 1950'ler ve 1960'larda kruvazörler kadar tonaja ve öneme sahip oldular. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri aktif olmayan ama herhangi bir ihtiyaç durumunda aktif hale getirebileceği konumda bulunan iki adet Iowa sınıfı zırhlıya sahiptir.