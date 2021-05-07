Mühendisliği ve mimarlığı unutan TMMOB yine kaşımaya başladı

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Kendi alanı dışındaki her konuya karışarak ülkeyi geren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bu sefer de İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile iptal edilmesini hazmedemiyor.

Ülkemizde istikrarı bozmak ve toplumu kışkırtmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan TMMOB, iptal edilen "İstanbul Sözleşmesi"ni kaşıyor.



8 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecek TMMOB 4. Kadın Sempozyumu’nun konusu “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz” olacak.