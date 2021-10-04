Mühendis Kızlar projesi büyüyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Limak Vakfı’nın 2015 yılından beri ortaklaşa yürüttüğü projede, bugüne kadar bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenciler kabul ediliyordu. Kadın mühendis adayı öğrenciler burs imkânı ile birlikte kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programları, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj, istihdam ve networking imkânları sunuluyor. Gelişen projede, bu sene SOCAR Türkiye’nin desteğiyle kimya mühendisliği eğitimi alan öğrenciler de başvurabilecek. Proje kapsamında burs imkanından yararlanacak kimya mühendisliği öğrencilerine, online eğitimler, mentorluk ve staj olanakları konularında da destek verilecek.

“Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesinde altı yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını paylaşan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “SOCAR Türkiye ile yaptığımız iş birliği sayesinde, projemize bir mühendislik dalını daha ekledik. Böylece daha fazla sayıda kadın mühendis adayına ulaşmış ve sosyal etkiyi artırma yolunda bir adım daha atmış olacağız. TMK’nın gelecekte bağımsız, sürdürülebilir ve etki yaratmaya devam eden bir yapıyla yoluna devam etmesini arzuluyoruz. Kurulan işbirlikleri, projelerin tek bir kurumla özdeşleşmeden kendi kimliklerini kazanmaları açısından büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, farklı şirketleri TMK çatısı altında farklı mühendislik dallarını sahiplenmeleri ve kadın mühendisleri destekleyerek ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmaları için davet ediyorum” diye konuştu.