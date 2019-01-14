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Muhayer Oktay kimdir? Muhayer Oktay hangi takımda oynuyor?

Muhayer Oktay, transfer piyasasında adı gündem olan olan oyuncular arasında. Futbola Almanya'da başlayan Türk asıllı oyuncu Muhayer Oktay, Milli Takım seçimini Türkiye'den yana kullanmıştı. Peki, Muhayer Oktay kimdir? Muhayer Oktay kaç yaşında? Muhayer Oktay nereli? Muhayer Oktay hangi takımda oynuyor?

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:41
Muhayer Oktay kimdir? Muhayer Oktay hangi takımda oynuyor?

Muhayer Oktay, transfer piyasasında adı gündem olan olan oyuncular arasında. Futbola Almanya'da başlayan Türk asıllı oyuncu Muhayer Oktay, Milli Takım seçimini Türkiye'den yana kullanmıştı. Peki, Muhayer Oktay kimdir? Muhayer Oktay kaç yaşında? Muhayer Oktay nereli? Muhayer Oktay hangi takımda oynuyor?

Muhayer Oktay kimdir?

Muhayer Oktay, 28 Nisan 1999 tarihinde Almanya'nın Hagen kasabasında dünyaya geldi. Futbola, FC Iserlohn'da başlayan Oktay, sonrasında Rot-Weiß Essen, VfL Bochum ve Fortuna Düsseldorf takımlarının altyapısında yer almıştır. 

Fortuna Düsseldorf kulübünün ikinci takımında forma giyen Muhayer Oktay hakkında Türk kulüpleri için transfer iddiaları yer alıyor. 

1,75 boyunda her iki ayağına da hakim olan Muhayer Oktay, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:41
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