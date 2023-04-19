Muharrem İnce'yi çıldırtan soru? Saygısızlık böyle bir şey olur mu?

Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce SÖZCÜ TV’ye konuk oldu. İnce gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnce kamuoyunda son günlerde ortaya atılan 'Adaylıktan çekilcek' iddialarına sert tepki gösterdi.

114 bin insana ne diyeceğiz

'Adaylıktan çekilecek misiniz? sorosuna İnce, ''Olur mu böyle bir şey. Bu soruyu çok saygısızca buldum. Olmaz böyle bir şey. Bunu saygısızlık olarak buluyorum. Bunu soru olarak almıyorum. 114 bin insana ne diyeceğiz? İmza vermişler. Bunu doğru bulmuyorum.'' diye cevap verdi

İnce şu ifadeleri kullandı;

Ne demek çekilsin! Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok antidemokratik. İnsani değil bu. Bu tam bir ihale mafyası yöntemi. Demoktarik hakkımı kullanıyorum. 114 bin kişi seçim kuruluna gitmiş imza vermiş.

2018'de Akşener ve Karamollaoğlu neden çekilmedi?

Peki 2018'de niye çekilmedi Meral Akşener. Temel Karamollaoğlu madem o kadar çok biliyor niye benim lehime çekilmedi. Kılıçdaroğlu o zaman niye Meral Hanım'dan çekilmesini istemedi. Bana gelince çekilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Seçime gidiyoruz, oy pusulaları basıldı. Saygısızlık bu.

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