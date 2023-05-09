Muharrem İnce'nin teklifine Kılıçdaroğlu'ndan cevap

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çok konuşulan teklifine cevap verdi.

CHP lideri ayrıca HDP'nin verdiği destekten memnun olduklarını belirtti.

Muharrem İnce'den Davutoğlu ve Babacan teklifi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Babacan ve Davutoğlu ile yolları ayırın kayıtsız şartsız adaylıktan çekilir, size destek veririm.'' teklifinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan teklife cevap

Kılıçdaroğlu, "Biz yolumuza bakıyoruz. İnce'ye teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem ama medyada da yer aldı. İnce ile görüşmemizden sonra Engin Altay'ı Muharrem Bey'e gönderdim." ifadelerini kullandı.

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HDP açıklaması: Desteklerinden memnunuz

HDP ile ilgili sorya cevap veren Kılıçdaroğlu, ''Bizim bir partiye söz verme şansımız yok zaten. Bütün görüşlerimiz mutabakat metninde var zaten. Boşu boşuna gereksiz bir tartışma gidiyor, yok masanın altı, yok masanın üstü. Bizim görüşümüz de net, HDP'nin dahil olduğu üçüncü ittifakın görüşü de net. Bize destek veriyorlar, biz bu destekten memnunuz. Şu bize destek vermesin, o bize destek versin, öyle bir şey yok. Herkesin oyunu istiyoruz.'' dedi.