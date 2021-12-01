Muharrem İnce'nin o görüntüleri olay oldu
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin 1997 yılında Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı'nda yer aldığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 1997 yılında Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı'nda yer aldığı görüntüler ortaya çıkınca, "Yıllardır bu videoyu arıyordum" dedi.
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin geçmişteki videosu, sosyal medyada gündem oldu. İnce'nin öğretmen olduğu dönemde, 1997 yılında Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı'na katıldığı ortaya çıktı. Konuklarla hararetli bir şekilde tartıştığı görülen İnce'nin o anları, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Videonun ortaya çıkmasından sonra harekete geçen İnce, "Yıllardır bu videonun peşindeydim." ifadelerini kullandı.