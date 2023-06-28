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Gündem Muharrem İnce'nin Merdan Yanardağ sözleri yeniden gündemde! Harbiden PKK'lı bu
Gündem

Muharrem İnce'nin Merdan Yanardağ sözleri yeniden gündemde! Harbiden PKK'lı bu

Yeniakit Publisher
2023-06-28 11:32:00 - 2023-06-28 11:34:09

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçimden önce, terörist başı Abdullah Öcalan övgüsü yapmasıyla bilinen CHP'li Merdan Yanardağ hakkındaki eleştirileri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

TELE1 kanalında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın kirli geçmişi konuşulmaya devam ediyor.

Geçen yıl katıldığı youtube kanalında açıklamalarda bulunan Memleket Hareketi'nin Lideri Muharrem İnce, sözde gazeteci Merdan Yanardağ'ın tweetlerini hatırlatarak, CHP medyasını topa tutmuştu.

CHP'nin desteklediği TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a 'Mangır Merdan' diyen Memleket Hareketi'nin Lideri Muharrem İnce, Yanardağ'ın geçmişte attığı rezil tweetleri okudu.


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İnce'nin açıklamaları şöyle:

Bu adamın tweetlerine bakın, 'Kürtlerin ayrılmasının ve bağımsız devlet kurmasının bence mahsuru yok önemli olan kurulacak devletin netiliği' mangır Merdan'ın tweetleri devam ediyorum.

"Öcalan bence bu konuda haklı"

'Dinci liberal ve ulusalcılar nedeniyle dürüst bir kemalist tartışması bile yapılmıyor. Öcalan bence bu konuda haklı.' diyor. Ben bu adama para verip oy alacam ha istemiyorum oy filan kardeşim.

Daha beteri var, 'Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa bile bu saldırıyı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır.' Harbiden PKK'lı bu medyanın hali işte bu.

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