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Gündem Muharrem İnce’nin bitişi! ‘Memleket’ battı
Gündem

Muharrem İnce’nin bitişi! ‘Memleket’ battı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 12:35:00 -
Muharrem İnce’nin bitişi! ‘Memleket’ battı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye genelinde yalnızca yüzde 0,17 oy alan Memleket Partisi, küçülme kararı almış ve bu kararı partinin Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bugün itibarı ile Hem parti genel merkezi hem de parti otobüsü atıl durumda bekleyince Memleket Partisi battı mı? Sorusuna akla getirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçimlerin ardından Hazine’den yardım alamadıklarını belirterek “Sadece üyelerinin bağışları ile ayakta duran bir parti olarak masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. Zaten iletişim olanaklarının bu kadar arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluktur” ifadelerini kullanmıştı.

Görünen fotoğraf Memleket Partisi’nin battığını ve Muharrem İnce’nin de bittiğini gösteriyor.

 
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Bizim memleket batmasında, cümle haini müptezel ve dahi gereksizlerin boynu büküle,bir daha kafa kaldırmaya lar,devletimiz payidar ola, insanı mız var ola.
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