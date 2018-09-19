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Muharrem İnce'den 'İstanbul adaylığı' sorusuna net cevap!

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul adaylığı tartışmalarına noktayı koydu, "Ben, Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum" diye konuştu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 23:47
Muharrem İnce'den 'İstanbul adaylığı' sorusuna net cevap!

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programına telefonla bağlandı.

Program konuklarının CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun  "24 Haziran gecesi iyi bir sınav vermedik" sözlerinin İnce'ye bir gönderme olduğunu belirtmesi üzerine İnce programa telefonla bağlanarak şunları ifade etti:

GENEL MERKEZİ İŞARET ETTİ

"Hayretler içerisindeyim. O gece hiç kimse televizyonların karşısına çıkmadı. İnce neredeydi? 10 tane senaryo var. Bunlardan biri doğru diyelim, 9'unu kim uydurdu?. Bu bir algı operasyonu. Kılıçdaroğlu '24 Haziran gecesi iyi bir sınav vermedik' diyor. Albayrak,  'Muharrem İnce'ye gönderme yapıyor' diyor. Ben lisedeki mantık derslerindne çıkarımla konuşayım bunu. 188 bin sandık var. Tutanaklar, parti Genel Merkezi'nde mi olur Cumhurbaşkanı'nda mı olur? Partinin Genel Merkezi'nde olur. Hesap vermesi gereken CHP'nin Genel Merkezi'dir. Bana bir gönderme yaptığını düşünmüyorum, yaparsa da yanlış yapar. Yaptığını da düşünmüyorum. Ortadan kayboldu lafına üzülüyorum." 

İSTANBUL ADAYI MI?

"Parti seçmeninde küskünlük yok mu?" sorusuna cevap veren İnce "Var tabi. İnsanlar ilk kez umutlandı. Şimdi sandığa gitmeyeceğim diyenleri duyuyorum, onlar sandığa gidecektir, inanıyorum" dedi. 

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak tartışmaları hatırlatılarak "aday olacak mısınız?" sorusu yöneltilen İnce net ifadelerle kapıyı kapatarak şunları kaydetti:

"Ben Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, nokta. İstanbul'a aday olmak isteyen çok arkadaşımız var. Önerim nedir derseniz, 200 bin üyenin önüne sandık koyarak belirlenmeli"

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 23:47
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