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Siyaset Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin desteği!
Siyaset

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin desteği!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 23:57:00 -
Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin desteği!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İnce, Ankara Bilkent Üniversitesi’nde “Türkiye’de Eğitim” adlı programa katılarak öğrencilerin sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu'na 'Ukrayna' eleştirisi!

Muharrem İnce, İsrail ve Filistin arasında çatışmaya ilişkin soru üzerine, “Ne Filistinlilere haksızlık edin ne de kendimize. Mesela, Rusya Ukrayna savaşında Kılıçdaroğlu’nun çıkıp açıkça Ukrayna’dan yana tavır koymasını doğru bulmuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru bulduğunu belirten İnce, "Ben bu ülkenin yerli ve milli bir adamıyım, ben Cumhuriyetin bir öğretmeniyim. Ben ülkem için doğru işler yapmak istiyorum. Ben İHA ve SİHA’ları destekliyorum. Ermenistan Azerbaycan savaşında Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. Libya’da olunmasını destekliyorum" ifadelerini kullandı.

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