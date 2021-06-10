  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PKK/KCK’dan alçak saldırı! Masum halkı hedef alıyorlar
ASELSAN’dan seri üretim CATS teslimatı
Merkez Bankası'ndan altın ve dolar açıklaması
Van’da sentetik uyuşturucu operasyonu
Gündem Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler: İktidar olsanız milleti perişan ederdiniz
Gündem

Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler: İktidar olsanız milleti perişan ederdiniz

CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, CHP'li belediyelerin muhalif medyayı para vermemekle tehdit ederek susturduğunu söyledi. İnce, CHP'nin iktidar olması durumunda milletin perişan olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 15:26:00 - 2021-06-10 16:07:56

Başlattığı Memleket Hareketi'ni CHP'den istifa etmesinin ardından partileştiren Muharrem İnce, partisinin MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Gündemdeki konulara değinen İnce, konuşmasında kendisine ekranlarda yer vermeyen CHP'ye yakın medya kuruluşlarına sitem etti.

"CHP'den istifa edersen haber yapmazlar"

Kendisine bir dakika vakit ayırıldığını söyleyen İnce, "CHP’den istifa edip parti kurarsan Halk TV’de, KRT’de Tele1’de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz Halk TV bir dakika beni veriyor, aynı akşam üç saat Davutoğlu’nu gösteriyor" dedi.

ktidar olsanız milleti perişan edersiniz"

Muhalefet medyasının CHP'li belediyelerden ve CHP Genel Merkezi'nden para almamakla susturulduğunu söyleyen İnce, "CHP’li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. ‘Muharrem İnce’yi, Memleket Partisi’ni gösterirsen sana para vermeyiz’ diye susturulmuş. Siz iktidar olsanız milleti perişan edersiniz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Egeli

Sende parti kurmadan medya satın alacaktın şimdi ağlamak yok yumurtacı
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay