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Siyaset Muharrem İnce'den "6'lı Masa"ya bombardıman: Biri bile çıkıp ben Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
Siyaset

Muharrem İnce'den "6'lı Masa"ya bombardıman: Biri bile çıkıp ben Erdoğan'ı yenerim diyemiyor

6'lı Masa'yı topa tutan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim düşün peşime diyemiyor" şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 15:38:00 - 2022-08-10 15:39:13

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 1 yılda 4. kez Denizli’ye geldi. İlk başta Kale ilçesinde partililerle bir araya gelen Muharrem İnce, ardından da kent merkezinde hareket etti.

Burada bir otelde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 6’lı İttifakı hedef aldı. İnce, "Şunu söyleyeyim 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim düşün peşime diyemiyor” diye konuştu.

"CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyorlar"

CHP’ye yüklenen Muharrem İnce, “Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.

"Siyaset yumrukla değil dil ve beyinle yapılır"

Gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'u da eleştiren İnce, "Cemal Enginyurt’a gelince, kendini ringde zannediyor. Meclisi de ring zannediyor, stüdyoyu da ringe zannediyor, her yeri ring zannediyor. Ona da yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneriyorum. Siyaset yumrukla değil, dil ve beyinle yapılır” diye konuştu.

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