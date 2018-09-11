Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?

Abdulkadir Selvi, "Anketten ne çıktı" başlığıyla yayımlanan yazısında, OPTİMAR Araştırma Kuruluşu’nun ağustos ayında yaptığı “Türkiye’nin nabzı” araştırmasının sonuçlarını aktardı.

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partideki konumunu göstermesi açısından önem taşıyan sonuçlar içeriyor. İşte yazının ilgili bölümü:

"OY VERİRİM" DİYENLER YÜZDE 27.7



"Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkanı olmasını destekleyenlerin oranı yüzde 47.1 çıkarken, hayır diyenler yüzde 33.6’da kalıyor. İnce’nin CHP Genel Başkanı olmasına yüzde 80.4’le en büyük destek tahmin edileceği gibi CHP’lilerden geliyor. En az desteği ise yüzde 28.8’le AK Partililer veriyor.

“Muharrem İnce CHP’nin Genel Başkanı olduğu takdirde CHP’ye oy verir misiniz?” diye sorulduğunda ise “Oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 30.1 olurken, “Oy vermem” diyenler 43.7’ye çıkıyor. İnce yüzde 89.3’le CHP’lilerden oy alıyor.

“Muharrem İnce yeni bir parti kursa oy verir misiniz?” sorusuna verilen yanıt birçok şeyi aydınlatmaya yetiyor. “Oy veririm” diyenler yüzde 27.7’de kalırken, “Oy vermem” diyenler 56.6’ya çıkıyor. Herkes kendi mahallesinde kalmaya devam ediyor.