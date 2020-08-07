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Muharrem İnce partiden ayrılmaktan vaz mı geçecek?

CHP'ten ayrılarak kendi partisini kuracağı söylenen Muharrem İnce CHP'den kopuş yaşatacağı düşünülüyordu. akın arkadaşlarıyla görüşme halinde olduğu öğrenilen İnce'nin, bu görüşmelerde ''4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' diyerek yeni oluşuma hazır olduğu mesajları verdiği belirtilmişti. Muharrem İnce'nin yeni parti kurmasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, Muharrem İnce partiden ayrılmaktan vaz mı geçecek? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-07 23:53:00 -
Muharrem İnce partiden ayrılmaktan vaz mı geçecek?

Muharrem İnce'den; 'CHP iyi yönetilmiyor. Yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz.4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' sözleri 'yeni parti' iddialarını güçlendirmişti. CHP'den 20 milletvekilinin İnce'nin safına geçeceği iddiaları da CHP kulislerini hareketlendirdi.

Muharrem İnce partiden ayrılmaktan vaz mı geçecek?

1994-2017 yıllları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan eski milletvekili ve bürokrat olan İbrahim Melih Gökçek katıldığı bir televizyon programında Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurmaktan vazgeçeceğini iddia etti. 

Gökçek, iddiasının devamında şunları kaydetti:

"Pazar günü yapılacak toplantıdan sonra Muharrem İnce genel merkeze çağrılıp ikna edilecek. 8 danışmanın görevlerine son verilerek İnce, tek danışman olarak 'eş başkan' statüsüne getirilecek. İnce, inanır mı? Bence gene kandırabilirler..."

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