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Medya Muharrem İnce de Akşener gibi emekli mi oluyor? Safi masraf! Bazen olmayınca olmuyor işte
Medya

Muharrem İnce de Akşener gibi emekli mi oluyor? Safi masraf! Bazen olmayınca olmuyor işte

Yeniakit Publisher
2024-05-20 13:45:00 -
Muharrem İnce de Akşener gibi emekli mi oluyor? Safi masraf! Bazen olmayınca olmuyor işte

Melih Altınok, tıpkı siyasetten emekliye ayrıldığını açıklayan Meral Akşener gibi, Muharrem İnce'nin de emekli olup olmayacağını masaya yatırdı. "2028 seçimlerinde yine piyasalar hareketlenince belki bir iki milletvekili alma umutları olabilir ama uzunca bir süre ne partisine ne de kendisine ihtiyaç olacak" diyen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, tıpkı siyasetten emekliye ayrıldığını açıklayan Meral Akşener gibi, Muharrem İnce'nin de emekli olup olmayacağını masaya yatırdı. "2028 seçimlerinde yine piyasalar hareketlenince belki bir iki milletvekili alma umutları olabilir ama uzunca bir süre ne partisine ne de kendisine ihtiyaç olacak" diyen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Muharrem İnce, CHP genel başkan adayı oldu, kazanamadı. Cumhurbaşkanı adayı oldu, seçilemedi.

CHP'den ayırılıp Memleket Partisi'ni kurdu, binde bilmem kaç oy aldı.

Muhalefetteki liderlik yarışı artık Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında.
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İki arada bir derede kalan partisinin muadili de çok.

2028 seçimlerinde yine piyasalar hareketlenince belki bir iki milletvekili alma umutları olabilir ama uzunca bir süre ne partisine ne de kendisine ihtiyaç olacak.

Parti binalarının kirası, elektriği, suyu, kırtasiye giderleri derken safi masraf.

Ama kimse "Muharrem Bey denemedi, risk almadı" diyemez.

Bazen olmayınca olmuyor işte.

Tıpkı siyasetten emekliye ayrıldığını açıklayan Meral Akşener gibi."

 

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