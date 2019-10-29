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Gündem

Muharrem İnce canlı yayında açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na gözdağı

24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve CHP yönetimine tepkisiyle gündem olan Muharrem İnce CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda “başka partiye geçer misiniz?” sorusuna, “Niye başka partiye geçeyim, kurulacaksa ben parti kurarım” cevabını verdi.

2019-10-29 09:29:00 -
Muharrem İnce canlı yayında açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na gözdağı

24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve CHP yönetimine sert eleştirileriyle gündem olan Muharrem İnce CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu oldu.

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu sallayan ve CHP yönetimine tepki gösteren İnce, ''Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler'' demişti.

“Başka partiye geçer misiniz?” sorusuna Muharrem İnce, “Niye başka partiye geçeyim, kurulacaksa ben parti kurarım” cevabını vererek Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na adeta gözdağı verdi.

Barış Pınarı Harekatı mesajı

Muharrem İnce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruya, "Ben grupbaşkanvekili olsaydım o tezkereye gönül rızası ile 'evet' derdim. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyorum" dedi.

Melih Gökçek’ten konuya ilişkin açıklama

Melih Gökçek sosyal medya hesabında Muharrem İnce’nin ‘kurulacaksa ben parti kurarım’ sözlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Melih Gökçek, ‘Muharrem ince, Ahmet hakan’ın programında “size gene numara çekerlerse başka partiye geçer misiniz?” Diye sordular... Cevap muhteşem; “niye başka partiye geçeyim. Kurulacaksa ben parti kurarım”... İlk kez ince’yi cesur gördüm...’ ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

karlıdağlar

içlerinde en iyisi muharrem abi.
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delinin peşinde.

bir zamanlar buna ağıt yakıyorlardı ince de ince . devran ne çabuk dönüyor gişede çakılan filmler gibi chpliler. her önünüze konan otu yemeyin chpliler.
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